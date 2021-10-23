“الناتو” يتفق على أول إستراتيجية للذكاء الصناعي

2021/10/23 | 14:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، إتفاق الدول الحلفاء على أول استراتيجية للذكاء الصناعي.وقال أمين عام الناتو في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف، ان الحلفاء اتفقوا على إنشاء صندوق الناتو للابتكار، من أجل العمل والاستثمار على التقنيات الجديدة و”الابتكار المزعزع” بقيمة 1 مليار دولار.وأوضح، ان …

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