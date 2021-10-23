مقتدى الصدر يحذر ’مدعي التزوير’: أذعنوا للنتائج الإلكترونية من أجل العراق

2021/10/23 | 15:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أشاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، ببيان مجلس الأمن حول نتائج الانتخابات، فيما اعتبر أن جر البلد الى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي من قبل "مدعي التزوير" لهو أمر معيب.

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وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس"، (23 تشرين الأول 2021)، إن "تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنيا يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى".

وأضاف أن "جر البلد الى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الإنتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني بل يعطي تصورا سلبيا عنهم وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره".

وتابع، "ومن هنا فإنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها..



بل لا بد من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك".

وأكد أنه "ليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الالكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار وهو أهل لذلك".

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