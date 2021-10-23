الصدر : القناعة بالنتائج الالكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار

2021/10/23 | 15:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن القناعة بالنتائج الالكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار.

وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة “خبر برس” (واخ): إن ” تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية ولا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة”.

وفيما يلي نص التغريدة:

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