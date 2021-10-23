وزير سويدي يحذر من انهيار أفغانستان

2021/10/23 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر وزير سويدي، اليوم السبت، من أن أفغانستان تتجه نحو الانهيار بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير التعاون التنموي الدولي السويدي، بيتر أريكسون، قوله إن أفغانستان تتجه نحو […]

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