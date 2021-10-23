القنصلية الايرانية في النجف تعلن إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

2021/10/23 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت القنصلية الإيرانية في النجف، اليوم السبت، إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين.

وقالت القنصلية في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "القنصلية الايرانية في النجف تعلن الغاء تأشيرة الدخول بين البلدين ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10/25".

وأوضحت القنصلية في بيانها ان "الخروج سيكون عن طريق الجو حصراً و يحتاج المسافر الى مسحة طيران فقط و جواز سفر".

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