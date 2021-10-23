2021/10/23 | 15:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، افتتاح المرحلة الأولى من طريق بغداد – حلة.وقال الكاظمي خلال افتتاحه المرحلة الأولى من الطريق، انه “نفتتح اليوم طريق بغداد – حلة، وقد تم الجزء الأول منه بنجاح، والعمل مستمر لإكمال باقي الأجزاء، وسنتابع التنفيذ عن كثب”.وأضاف “أطلقنا خلال الفترة القصيرة لهذه الحكومة مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور، ومنها هذا المشروع، والطريق المؤدي إلى مدينة بسماية، وعدة جسور في الناصرية والموصل، فضلاً عن وضع الخطط لمشاريع مهمة، أبرزها الطريق الحلقي لمدينة بغداد، ومحافظات أخرى”.وتابع “نتطلع إلى إكمال هذه المشاريع خلال العام القادم، وعلى الحكومة القادمة العمل على إنشاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى من طريق بغداد – حلة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى من طريق بغداد – حلة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى من طريق بغداد – حلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).