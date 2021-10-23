أنا لست رقماً تأمينياً ولاعلامة علي الشاشة .. - حمدى عبد العزيز

2021/10/23 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز (( ..انا لست بائعاً ، ولازبوناً ولاعامل خدمة أنا لست مجرماً ، ولامتهرباً ولامتسولاً ، ولا لصاً ..



انا لست رقماً تأمينياً ، ولاعلامة علي الشاشة أنا ادفع ضرائبي ، ولا أتأخر عنها ، وأنا فخور بهذا .أنا اتحدث قبل أن اري بل إنني أنظر في عيون جيراني واساعدهم إن استطعت أنا لا ابحث عن الصدقة ولا اقبلها اسمي هو دانيال بليك أنا رجل ، ولس ......





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