لقيت مديرة التصوير مصرعها واصيب المخرج اثناء تصوير مشهد بعد أن اطلق الممثل النار من مسدسه - سمير حنا خمورو

2021/10/23 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو كل شيء جاهز لتصوير، مشهد إطلاق الرصاص من مسدس بيد الممثل إليك بالدوين في فيلم ويستيرن، وما ان أعطيت إشارة لتشغيل الكاميرا، وإذا بإطلاقات حقيقية تصيب مديرة التصوير بجروح قاتلة وإصابة المخرج ايضا.



نُقلت مديرة التصوير هالينا هاتشينز ، إلى المستشفى بمروحية وأعلن الطاقم الطبي في مستشفى جامعة نيو مكسيكو وفاتها ، وفقًا لمكتب شرطة مقاطعة سانتا في.



وتم نقل المخرج جويل سوزا ،، إلى المركز الطبي الإقليمي ......





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