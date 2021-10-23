معارك السوفت وير .. - حمدى عبد العزيز

2021/10/23 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز في إعتقادي كشخص يمتلك الكثير من الجهل أن هزيمة الإنسان أمام الفقر والجهل والتخلف المادي والهيمنة والإستغلال والتسلط والإستعلاء والإستبداد الطبقي هي الأساس (المنشئ والمسبب) لكل مظاهر التعصب والتطرف ومن ثم كافة أشكال البلطجة والإرهاب الديني الدعوي أو المسلح وكافة أمراض الشعبوية التي لاتنبع إلا من واقع مأزوم بنيوياً ..



أما عن دور الروايات التراثية المزمنة وأحاديث العمامات ونصوص فقهاء الطوائف فما ......





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