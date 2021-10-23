السعودية تعلن عزمها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060.. ومحمد بن سلمان: انضمامنا للتعهد العالمي لخفض الميثان

2021/10/23 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض,-(أ ف ب) – أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط بالعالم، السبت اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، فيما تحاول المملكة تنويع اقتصادها وقبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ “كوب 26” في غلاسكو.كما أعلنت المملكة الثرية الغنية بالنفط أنها ستنضم أيضًا إلى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض الانبعاثات العالمية لهذا […]

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