الصدر يعلق على تأييد مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات

2021/10/23 | 15:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على تأييد مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات ونزاهتها، فيما حذر من جر البلد الى الفوضى التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني.

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