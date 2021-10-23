الصدر يبدي موقفاً من بيان مجلس الامن الدولي بشأن الانتخابات

2021/10/23 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى

الصدر، اليوم السبت، موقفا من بيان مجلس

الامن الدولي بشأن الانتخابات.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها وكالة نون

الخبرية، ان "تأييد مجلس الأمن لنتائج

الانتخابات يعكس صو

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