مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً حول انتخابات العراق.. ويأسف لهذا الأمر

2021/10/23 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الأمن الدولي، بياناً بشأن

نجاح الانتخابات المبكرة في العراق.

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة نون

الخبرية، "هنأ أعضاء مجلس الأمن الشعب

العراقي والحكومة العراقية بمناسبة

الانتخابات الاخيرة الت

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