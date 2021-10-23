توقعات سعر برميل النفط لعام 2022

2021/10/23 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

في ظرف عشرة أشهر التي مضت من هذا العام

(2021)، ارتفعت أسعار النفط العالمية

بنسبة تزيد على 60%، ففي بداية هذا العام،

أي في شهر يناير كانون الثاني، كان سعر

خام برنت يتداول عند 55

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