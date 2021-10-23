قيادة الشرطة بغداد: القبض على 4 أشخاص مخمورين قاموا باختطاف “متسولة”

2021/10/23 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بغداد إلقاء القبض على أربعة أشخاص اختطفوا فتاة متسولة في محاولة لاغتصابها.

وذكرت القيادة في بيان ان أربعة أشخاص مخمورين قاموا باختطاف متسولة تبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً بهدف الاعتداء عليها إلا أن دوريات فوج طوارئ بغداد تمكنت من القبض على المتهمين وتحرير الفتاة.

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