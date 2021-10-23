2021/10/23 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى من طريق بغداد – الحلة

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