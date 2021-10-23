مستشار حكومي يحدد مصير “الفائض” من أسعار النفط

2021/10/23 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، السبت، وجهة الأموال الفائضة من ارتفاع سعر النفط بموازنة 2022.وقال صالح، في تصريح صحافي، إن “للوصول الى موازنة متوازنة ماليا يجب الإبقاء […]

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