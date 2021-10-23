2021/10/23 | 15:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اندلع حريق هائل في إحدى محطات كهرباء ميناء بندر عباس بجنوب إيران، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة.وتم قطع بعض أحياء منطقة بندر عباس، فيما توجهت فرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في إحدى محطات ميناء بندر عباس جنوبي إيران المركز الخبري الوطني.

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