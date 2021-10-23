تحيز جنسي وسخرية تواجه أول رائدة فضاء صينية

2021/10/23 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل نحو أسبوع وصل ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى محطة الفضاء الصينية المعروفة باسم تيانغونغ "القصر السماوي" لمواصلة بنائها في مهمة تستغرق مدة ستة أشهر وهي قياسية لبكين.

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