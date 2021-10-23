3 وفيات إثر حريق بمطعم في عمان

2021/10/23 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي 3 أشخاص، اليوم السبت، إثر حريق داخل مطعم بالقرب من الجامعة الأردنية في العاصمة عمّان، بحسب ما أفادت مديرية الأمن العام.

وقالت المديرية، إنّ “فرق إطفاء وإسعاف الدفاع المدني تعاملت مع حريق شب داخل مطعم بالقرب من الجامعة الأردنية، ونتج عن الحريق وفاة 3 أشخاص، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية” بحسب ما نقلت “قناة المملكة”.

وأشارت، إلى أن وفاة الأشخاص ناتجة عن تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق.

وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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