2021/10/23 | 15:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، مع مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي مستجدات الاوضاع السياسية ونتائج الانتخابات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المكتب الإعلامي للرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، إن "المالكي استقبل في مكتبه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي".

وأضاف البيان "جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، والانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول 2021".

وبحسب البيان فقد "أكد الجانبان على أهمية العمل على بناء وتقوية اركان الدولة ، وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على ما تحقق من منجزات سياسية وأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات بين المالكي والأعرجي حول نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباحثات بين المالكي والأعرجي حول نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).