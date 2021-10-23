2021/10/23 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت القنصلية الإيرانية في النجف، اليوم السبت، إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين.وقالت القنصلية في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “القنصلية الإيرانية في النجف تعلن الغاء تأشيرة الدخول بين البلدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران الاثنين المقبل المركز الخبري الوطني.

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