داعش ينحر شخصاً ويصيب والدته شمالي بغداد

2021/10/23 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقتل رجل وإصابة والدته، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة من عناصر داعش أقدمت على قتل رجل، وإصابة والدته، ضمن قرية الشط في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الإرهابيين وبعد قتلهم الرجل قاموا بنحره وفصل رأسه عن جسده".

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