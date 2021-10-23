2021/10/23 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الالكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، مشيرة إلى أنها ستعتمد نتائج الانتخابات الأولية في حال الطعون لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات: تسلمنا 1400 طعن وسنقوم بالنظر فيها المركز الخبري الوطني.

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