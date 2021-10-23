المفوضية تصدر تصريحاً جديداً بشأن نتائج الانتخابات

2021/10/23 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الالكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق، مشيرة إلى أنها ستعتمد نتائج الانتخابات الأولية في حال الطعون لم تغير من تلك النتائج. وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى في تصريح تابعته (بغداد اليوم): إنه "بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير الى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الالكتروني".وأضاف أن "عدد الشكاوى حتى الآن بلغ 1400طعن، قدمت إلى المفوضية من قبل المتنافسين في الانتخابات"، مبيناً أن "عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلّا من خلال لجان مختصة".وتابع أن "هذه اللجان، ومن خلال عملية الفحص والتدقيق في المحطة،تحول الى العد والفرز اليدوي، وبعد ذلك نقرر إن كانت تؤثر على نتائج الانتخابات أم لا". وأشار إلى أن " النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات".

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