2021/10/23 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياحي يطالب الكاظمي بفتح تحقيق بخصوص رداءة الطرق الخارجية لواسط..(وثيقة)

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