المالكي و مستشار الأمن القومي يؤكدان أهمية العمل على بناء وتقوية اركان الدولة

2021/10/23 | 15:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أهمية العمل على بناء وتقوية اركان الدولة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الإئتلاف في بيان:" انه جرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، والانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي".وأكد الجانبان أهمية العمل على بناء وتقوية اركان الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على ما تحقق من منجزات سياسية وأمنية./انتهى7

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