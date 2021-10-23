الديمقراطي الكردستاني يدعو الخاسرين في الانتخابات إلى تقبل النتائج

2021/10/23 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، الأطراف الخاسرة في الانتخابات البرلمانية إلى تقبل النتائج وحفظ ماء الوجه.وقال عضو الحزب الفائز في الانتخابات ماجد الشنكالي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “اشادة وترحيب مجلس الامن الدولي بالانتخابات العراقية ونتائجها منحها اعترافاً وضمانة من المجتمع الدولي لا يمكن معه قبول اي …

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