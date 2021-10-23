2021/10/23 | 15:51 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة تفتح منفذين للقاح كورونا في مول زيونة واخر في الصدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/23 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تفتح منفذين للقاح كورونا في مول زيونة واخر في الصدر) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تفتح منفذين للقاح كورونا في مول زيونة واخر في الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).