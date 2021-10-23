بعد خسارتهم.. نواب يهاجرون من العراق

2021/10/23 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مسؤولون في بغداد في أكثر من مناسبة، عن وجود أكثر من 40 نائبا وردت أسماؤهم في قضايا فساد مالي بعد التحقيق مع مسؤولين تم اعتقالهم.

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