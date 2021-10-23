2021/10/23 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يروي ابراهيم رسول (32 عاما) الذي فر من أفغانستان قبل أربع سنوات لوكالة فرانس برس "الشرطة الكرواتية تتصرف مثل حيوانات برية، فهي تضرب الجميع، من لاجئين وأطفال ونساء وشباب ومسنين".

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