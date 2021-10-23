2021/10/23 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر بير أولسون وزير التعاون لشؤون التنمية الدولية السويدي اليوم السبت، من أن أفغانستان تتجه إلى الانهيار الاقتصادي الذي يهدد بوقوع البلاد في أزمة سياسية جديدة.

وسقطت أفغانستان في أزمة بعد انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وسيطرة طالبان على البلاد في أغسطس (آب) مما أدى إلى توقف مفاجئ لمساعدات قيمتها مليارات الدولارات للدولة التي يعتمد اقتصادها على المنح.

وقال أولسون لرويترز في دبي: “أخشى أن تكون البلاد على شفا الانهيار وأن الانهيار آت بأسرع مما تصورنا”، محذراً من أن الانهيار الاقتصادي يمكن أن يتيح بيئة لنمو الجماعات الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير سويدي: أفغانستان تتجه إلى الانهيار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير سويدي: أفغانستان تتجه إلى الانهيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).