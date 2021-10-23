وزير سوداني ينفي توجهاً لحل مجلسي “السيادة والوزراء”

2021/10/23 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير الاتصالات السوداني، هاشم حسبو، أن هناك اتفاقاً بين رئيسي مجلس السيادة والوزراء، عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، بحل المجلسين.

وقال هاشم حسبو في تصريحات لصحيفة “السوداني”، أنه “لا يوجد أي اتفاق بين حمدوك والبرهان على حل مجلسي السيادة والوزراء، وأن هذا الحديث هراء”، لافتاً إلى أن “الحديث الآن هو عن تسليم السلطة للمدنيين فقط، وفي مواقيتها المعلومة”.

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