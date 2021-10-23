2021/10/23 | 16:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التخطيط، السبت، انخفاض معدل التضخم خلال شهر أيلول.

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وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، إن "معدل التضخم انخفض خلال شهر أيلول الماضي بنسبة (0.7%) بالمقارنة مع شهر آب الذي سبقه".

وأضاف أن "فيما شهد معدل التضخم السنوي، ارتفاعا بنسبة مقدارها (7.3%) بالمقارنة مع شهر ايلول من العام الماضي 2020".

وأوضح أن "قسم الصحة، المطاعم والفنادق سجل ارتفاعاً مقداره (2.0%)، كما سجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة نفس نسبة الارتفاع بسبب ارتفاع مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)".

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