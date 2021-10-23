ما قصّة الجوهرة التي وضعتها أنجلينا جولي على شفتها؟

2021/10/23 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سارت أنجلينا جولي على السجّادة الحمراء مع أطفالها، فبدت مشعّة.أسعدت الممثلة المصوّرين وعشّاق الموضة الذين اكتشفوا بأعينهم جوهرة الشفاه التي وضعتها أنجلينا.عائلة جولي خرجوا، في بداية الأسبوع، في لوس أنجلوس، حيث […]

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