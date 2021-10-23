2021/10/23 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة بشرى عن تعرضها لثلاث محاولات تحرش في حياتها، لهذا السبب تتقن كل الفنون القتالية لمواجهة كل محاولات التحرش التي قد تتعرض لها.احد حوادث التحرش كانت داخل الوسط الفني ولكنها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة بشرى: سأذكر في مذكراتي هؤلاء المتحرشين المركز الخبري الوطني.

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