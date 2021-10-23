أنهاء / 52 / عقد محاضرا مجانيا في ديالى

2021/10/23 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت مديرية تربية ديالى عن أنهاء عقد / 52 / محاضرا مجانيا بسبب التقاطع الوظيفي .وذكرت المديرية في بيان انه تم أنهاء عقد / 52 / محاضرا مجانيا بسبب التقاطع الوظيفي لان معظمهم معينون على دوائر رسمية وبعضهم يتمتع برواتب الرعاية الاجتماعية والبعض الاخر لبلوغهم السن القانوني للتقاعد ./انتهى

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