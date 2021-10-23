مقتدى الصدر: تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية

2021/10/23 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية يعكس صورة الديمقراطية العراقية ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية.

وقال الصدر في تغريدة له إن جر البلد الى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني ويعطي تصورا سلبيا عنهم وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره، داعياً الى عدم الضغط على مفوضية الانتخابات أو القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها.

وتابع الصدر: ليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الالكترونية سيظل العراق وشعبه بالأمن والاستقرار.

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