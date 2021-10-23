السعودية تعلن عزمها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060

2021/10/23 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض.

ويعنى المنتدى بحسب المعنيين بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وذلك قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ في غلاسكو.



وعلى مدى 3 أيام، يعرض المنتدى خططها لتنفيذ المبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، عبر زراعة جملة من أنواع الأشجار التي تعزز المنظومة البيئية في المنطقة.

الى ذلك، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة.وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمة عبر دائرة مغلقة: أعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني، مشيراً الى أنّ ذلك يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي.



وتعهد بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030، كاشفا عن ان المبادرة ستؤمن الالاف من فرص العمل لتنمية الاقتصاد الأخضر.

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