واشنطن بوست تربط بين توقيت استهداف قاعدة “التنف” وظهور نتائج انتخابات العراق

2021/10/23 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تقرير أميركي نشرته صحيفة الواشنطن بوست إيران ووكلائها في العراق بتنفيذ عملية استهداف قاعدة التنف في سوريا بالطائرات المسيرة الخميس الماضي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا نفذته فصائل عراقية موالية لطهران ومعروفة بامتلاكها طائرات من دون طيار سبق وان استخدمتها في هجمات عديدة ضد المصالح الأميركية في العراق، مضيفة ان الهجوم قد يكون ردا على خسارة حلفاء إيران في الانتخابات.

وربط التقرير بين توقيت استهداف القاعدة الأميركية وظهور نتائج انتخابات العراق التي افضت بخسارة بعض القوى السياسية المقربة من إيران وتحت تصرفها أجنحة مسلحة تمتلك قدرة عسكرية كبيرة.

وذكر تقرير أن وكلاء إيران يزعمون أن الولايات المتحدة تلاعبت بالانتخابات الأخيرة لتقليل قوة الفصائل، محذرا من محاولة هذه الفصائل استدراج الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

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