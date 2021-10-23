النجف يحرم من المشاركة الآسيوية

2021/10/23 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد نادي النجف الكروي، اليوم السبت، إلغاء مشاركته في الملحق الآسيوي بسبب ملف التراخيص. وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي النجف طه شير، لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، إن "عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة فراس بحر العلوم قد أبلغ ادارة نادي النجف بالغاء المشاركة في الملحق الاسيوي بعد انتهاء الوقت الخاص باكمال المتعلقات الاسيوية، وسيحرم النادي من المشاركة". وأضاف، أن "النادي بانتظار كتاب رسمي في حال تم منحنا مهلة خاصة او سيتم اشراك فريق اخر".وأشار الى أن "الفريق سيتوجه اليوم الى محافظة دهوك لمواجهة فريق زاخو وسيقود الفريق مساعد المدرب حيدر العبودي بعد استقالة مدرب الفريق هاتف شمران عقب خسارة الفريق امام نادي نفط البصرة باربعة اهداف مقابل لا شيء في الدوري الممتاز".

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