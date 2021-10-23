قبل مواجهة الريال.. مدرب برشلونة

2021/10/23 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال كومان في مؤتمر صحفي "لا يمكنني أن أكون تحت ضغط أكثر مما أعاني منه بالفعل.كونك مدربًا لبرشلونة، يجب أن تمر بهذا، وأنا أعرف أهمية هذه المباراة.كلاعب، مباريات الكلاسيكو، فزت بها وخسرتها، لكن عليك دائمًا الحفاظ على الجانب الإيجابي والاستفادة".

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