2021/10/23 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسدي من كركوك: جهاز الأمن الوطني يعمل فوق كل الميول والاتجاهات المركز الخبري الوطني.

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