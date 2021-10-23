الكاظمي يفتتح المرحلة الأولى من طريق

2021/10/23 | 16:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، المرحلة الأولى لطريق بغداد – الحلة.وذكر مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن الكاظمي افتتح طريق بغداد- حلة، وقد تم الجزء الأول منه بنجاح، والعمل مستمر لإكمال باقي الأجزاء، وسنتابع …

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