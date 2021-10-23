تشيلسي يسحق نوريتش سيتي ويعزز موقعه في الصدارة

2021/10/23 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق تشيلسي فوزاً كاسحاً على حساب نظيره نوريش سيتي، بنتيجة 7-0 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "ستامفورد بريدج".

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز الى 22 نقطة في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد نوريتش سيتي عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.

وسجل البلوز هدف التقدم عن طريق لاعبه الشاب ماسون ماونت في الدقيقة "8"، ثم سجل كالوم هودسون أودوي هدف ثاني في الدقيقة 18 من المباراة.

وفي الدقيقة "42" سجل، رييس جيمس، الهدف الثالث للبلوز، في حين أضاف بينجامين تشيلويل هدفا رابعا في الدقيقة "57"، بينما سجل ماكس أرون بالخطأ في مرماه في الدقيقة "62".

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء انبرى لها ماسون ماونت وتصدى لها الحارس، لكن اعيدت الركلة بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى، ليسجل من خلالها ماونت الهدف السادس، ثم عاد وسجل الهدف السابع.

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