الأسدي من كركوك: جهاز الأمن الوطني فوق كل الميول والاتجاهات

2021/10/23 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم السبت، ان جهاز الأمن الوطني فوق كل الميول والاتجاهات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي زار محافظة كركوك وعقد فور وصوله اجتماعاً موسعاً بحضور محافظ كركوك والقادة الأمنيين لبحث آخر المستجدات الامنية في المحافظة".

وأضاف ان "رئيس الجهاز تفقد الحالة الصحية للجريحين المصابيين من مديرية امن كركوك خلال تنفيذهم لواجب اعتقال احد افراد شبكات الابتزاز في المحافظة"، موجهاً بـ"المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية وتقديم الدعم والرعاية المستمرة لهم".

وأكد بحسب البيان على "اهمية الاستمرار بالواجبات النوعية ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي"، مشيرا الى ان "مهمتنا الاساس هي حفظ امن المواطن ومحاربة الفساد وان الجهاز يعمل فوق كل الميول والاتجاهات".

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