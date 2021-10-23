رسميا.. إلغاء نظام الفقاعة الطبية في كأس العرب

2021/10/23 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت اللجنة المنظمة لكأس العرب إلغاء نظام الفقاعة الطبية خلال فعاليات البطولة، وذلك نظرًا لحصول معظم البعثات على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ومن المُقرر انطلاق بطولة كأس العرب في 30 نوفمبر المقبل على 6 ملاعب مونديالية، وبمشاركة 16 منتخباً مقسمون على 4 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات.وقال فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية لادارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والارث في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "في كأس العرب لن يكون هناك نظام فقاعة صحية".

وأضاف: "المشاركون في كأس العرب سيكونون مطعّمين بنسبة 90% باستثناء الذين تعرّضوا للاصابة بالفيروس في الاشهر التسعة الماضية".

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر والسودان ولبنان، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة الأخير.

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