المئات من مناصري تحالف الفتح يعتصمون شرق الموصل احتجاجا على نتائج الانتخابات

2021/10/23 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا اعلن مصدر في شرطة نينوى، ان المئات من مناصري تحالف الفتح بدأوا اعتصاما وقطعوا الطريق الرابط بين مدينة الموصل واربيل احتجاجا على نتائج الانتخابات ."وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان" المئات من مناصري الفتح نصبوا عشرات الخيام للاعتصام باحد جانبي طريق موصل اربيل في ناحية برطلة شرق الموصل احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة .واضاف المصدر ان" مناصري الفتح هددوا بقطع الطريق وعدم فتحه امام المارة لحين اعادة العد والفرز لبعض الدوائر الانتخابية./انتهى

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