القنصلية الايرانية في النجف الاشرف : ألغاء تأشيرة الدخول للمسافرين جوا ابتداء من الاثنين

2021/10/23 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت القنصلية الايرانية في محافظة النجف الاشرف عن ألغاء تأشيرة الدخول بين البلدين ابتداء من بعد غد الاثنين .واشارت الى ان الخروج سيكون عن طريق الجو حصراً حيث يحتاج المسافر الى فحص مسحة فيروس كورونا لاغراض الطيران فقط و جواز سفره الشخصي ./انتهى5

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