محافظ النجف يصادق على توزيع 4000 ارض سكنية لأطباء المحافظة

2021/10/23 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صادق محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، في مكتبه وبحضور مدير التخطيط العمراني ضياء الفتلاوي على التصميم القطاعي لدائرة صحة النجف بمساحة تزيد عن 500 دونما.

وذكر المحافظ في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة المحلية صادقت اليوم على التصميم القطاعي لقطع الاراضي السكنية لمنتسبي مديرية صحة النجف أبطال خط الصد الاول الجيش الابيض"، مشيرا الى أن "المصادقة شملت اكثر من 4000 قطعة ارض بمساحة اجمالية تزيد عن 500 دونما".

واضاف الياسري أن "الاراضي تقع في شمال المحافظة في منطقة النقابات ويشمل المجمع مختلف المرافق الخدمية وهناك متابعة مستمرة لاستكمال باقي الاجراءات مع دائره عقارات الدوله ووزاره الماليه لاكمالها بشكل سريع".

وبيّن المحافظ أن "هذه الاراضي هي لجيش كبير بتضحياته وبطولاته التي قدموها خلال المرحلة السابقة في مواجهة فايروس كورونا وحماية المجتمع من الاخطار وهذا استحقاقهم الوظيفي والدستوري والحكومة المحلية عملت خلال المرحلة السابقة على توزيعه كما تعهدت".

وتابع الياسري، أن "العمل مستمر لشمول بقية شرائح المجتمع من موظفين بمختلف الدوائر والنقابات والمواطنين وسيكون هناك عملية توزيع بعد استكمال الاجراءات القانونية والادارية الاتحادية والمحلية".

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